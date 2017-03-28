Пенсионер не мог выбраться из квартиры из-за сошедшего с крыши снега
Житель Кунгура оказался заложником в собственной квартире. Сошедший с крыши снег завалил вход в его жилище. Соседка вызвала спасателей. Как сообщили в службе спасения Кунгура, звонок от женщины поступил днём в воскресенье, 26 марта. Она рассказала, что с крыши соседнего дома сошла большая масса снега, завалив вход в квартиру, в которой проживает пожилой мужчина. Спасатели расчистили дверь и спасли пенсионера. В медицинской помощи он не нуждался. Других пострадавших от сошедшего с крыши снега не было.
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