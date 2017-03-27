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← Перед Чусовым открыли экономические перспективы

У школьников Перми начались «Психологические каникулы»

каникулы

С 27 по 31 марта в Перми пройдет фестиваль «Психологические каникулы». Его цель - повышение психологической компетентности учащихся. Организаторами мероприятия выступают Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи города Перми и Институт психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Среди участников учащиеся 7-11 классов. В рамках «Психологических каникул» будут организованы занятия, тренинги, квесты, профориентационная диагностика, мини-лекции, танцевальные марафоны, на которых ребята смогут узнать свою профессиональную направленность, индивидуально-личностные особенности.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 27.03.2017 в 16:00 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Перед Чусовым открыли экономические перспективы

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