У школьников Перми начались «Психологические каникулы»
С 27 по 31 марта в Перми пройдет фестиваль «Психологические каникулы». Его цель - повышение психологической компетентности учащихся. Организаторами мероприятия выступают Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи города Перми и Институт психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Среди участников учащиеся 7-11 классов. В рамках «Психологических каникул» будут организованы занятия, тренинги, квесты, профориентационная диагностика, мини-лекции, танцевальные марафоны, на которых ребята смогут узнать свою профессиональную направленность, индивидуально-личностные особенности.
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