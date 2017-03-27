Перед Чусовым открыли экономические перспективы

В Пермском крае создана первая территория опережающего социально-экономического развития. Постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев .ТОСЭР создана в Чусовом, имеющем федеральный статус моногорода, в целях содействия его развитию путем диверсификации экономики, привлеченияв моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации - АО «Чусовской металлургический завод».ТОСЭР «Чусовой» создается на период с 2017 по 2026 годы (10 лет) и дает возможность резидентам снизить налог на прибыль до 5% в течение первых 5 лет, и 10% - в течение второй «пятилетки»; резиденты освобождаются от налога на имущество организаций и земельного налога. Кроме того, для них в 4 раза снижены тарифы по страховым взносам.По словам Максима Решетникова, Чусовой является пилотной площадкой, предоставляющей максимальный пакет экономических и налоговых преференций для успешного развития бизнеса: «Если проект покажет свою востребованность, мы будем тиражировать эту практику на территории края».