Тело в сугробе и спасительный бэби-бокс
В Перми в ночь на субботу в МСЧ №9 на улице Братьев Игнатовых в «бэби-боксе» оставили младенца. Медработники уже проинформировали о произошедшем органы опеки и полицию. Однако родители, которые оставлили ребенка, еще могут вернуться за ним. Для этого в боксе оставлено письмо с контактами.
В России «бэби-боксы» несколько раз пытались запретить. Однако зарегистрировано уже 11 случаев, когда родители вернулись за оставленными детьми. С 2011 года этот ребенок стал восьмым спасенным младенцем в Перми.
В минувшую пятницу днем в Чайковском прохожие обнаружили тело мертвого новорожденного, выброшенное к сугроб. На месте работают следователи, все обстоятельства устанавливаются.
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