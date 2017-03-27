В Перми собираются звезды российской педагогики
В ближайшие два дня в Перми пройдет V открытый Форум «Все звезды – в гости к нам!». Главная задача Форума – предоставить возможность педагогам и руководителям познакомиться с самым ярким опытом лучших учителей и лучших образовательных учреждений России, содействовать развитию личностной и профессиональной компетентности педагогов, формированию их высокой гражданской позиции. Запланировано участие Главы Перми Дмитрия Самойлова.
В первый день Форума пройдут мастер-классыпобедителей и призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России», во второй– педагогические мастерские победителей и призеров и фестиваль успешных школ«Успешный учитель – успешная школа».
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