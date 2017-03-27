27 марта - Всемирный День театра. В России стартовала федеральная акция "Театр.Go" по продаже театральных билетов, которые устанавливают сами коллективы. Планируется, что в акции примут участие более 100 театров из 17 городов России.

В пермском ТЮЗе стартует творческий проект "Соло для детского голоса. Театральные уроки". В киноцентре "Премьер" состоится встреча со зрителями, будет показан спектакль "Гроза", поставленный Михаилом Скомороховым, нач. в 19.00. В академическом театре драмы бесплатные экскурсии проведёт Владимир Гурфинкель ( 15.30. и 16.30 ). В Пермском театре оперы и балета состоится акция по распродаже билетов на завершающий день 11-го "Дягилевского фестиваля" ( 25 мая ). В кассах с 15.00., а затем на сайте театра с 16.00.