«Амкар» объявил конкурс на лучшее имя для талисмана
Футбольный клуб «Амкар» объявил конкурс на лучшее имя для талисмана команды – рыжего Рысика. Предложить свой вариант имени может любой желающий. Заявки принимаются на официальной страничке клуба в Вконтакте под соответствующим постом до 17 апреля. Автор будущего имени получит подарок от клуба – абонемент на домашние матчи «Амкара» на сезон 2017-18. Решение об имени будет выбрано руководством клуба, сообщает пресс-служа «Амкара».
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