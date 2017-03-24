Футбольный клуб «Амкар» объявил конкурс на лучшее имя для талисмана команды – рыжего Рысика. Предложить свой вариант имени может любой желающий. Заявки принимаются на официальной страничке клуба в Вконтакте под соответствующим постом до 17 апреля. Автор будущего имени получит подарок от клуба – абонемент на домашние матчи «Амкара» на сезон 2017-18. Решение об имени будет выбрано руководством клуба, сообщает пресс-служа «Амкара».