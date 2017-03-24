Пермяки против живодёров

26 марта в Перми пройдет митинг, направленный на борьбу с жестоким обращением с животными. Поводом для его проведения стало жестокое обращение с бездомными животными в Дагестане. А кроме того, акция станет своего рода продолжением ноябрьского митинга, когда несколько сотен пермяков вышли на улицы города, чтобы заявить о своем возмущении садистскими убийствами животных, которыми занимались две 17-летние жительницы Хабаровска. Организаторы будут собирать подписи для петиции о принятии законопроекта о гуманном обращении с животными. Также на акции будет сбор подарков для бездомных животных, подопечных приюта «Матроскин». Митинг пройдет в воскресенье, в 14:00 на пересечении ул. Попова и Ленина около памятника Попову (Ленина, 68).