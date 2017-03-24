Исторический центр Перми потеснят высотки

В историческом центре Перми появятся ещё три высотки. Думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории поддержал снятие ограничения высотности на трех земельных участках: это Екатерининская, 72 в районе ТЮЗа, где должен появиться 25-этажный дом, а также Островского, 3 и Петропавловская, 13-а в районе собора Петра и Павла. Ранее, согласно генплану Перми на этих участках нельзя было возводить здания выше 20 метров, чтобы они не доминировали своей высотой над историческими постройками центра города. Но депутаты предпочли поддержать инициативу застройщиков о снятии высотных ограничений.