Елки с молотка: В Прикамье пройдёт лесной аукцион
В Прикамье сегодня пройдёт лесной аукцион. С торгов планируется реализовать 25 лесосек (делянок) с объемом заготовки ликвидной древесины 42,7 тыс. кубометров в Веслянском, Гайнском, Юрлинском, Кудымкарском лесничествах. Как сообщили в краевом Минприроды, с начала текущего года субъектам малого и среднего предпринимательства уже реализовано 40 лесосек с объемом заготовки ликвидной древесины 97 тыс. кубометров, тогда как план 2017 года – 300 тыс. кубометров). На сегодняшний день Пермский край по уровню предоставления древесины среди субъектов Поволжья находится на втором месте после Башкирии. Поступление платы от продажи древесины субъектам малого и среднего предпринимательства в прошлом году в федеральный бюджет составило 11,8 млн, в краевой бюджет – 22 млн рублей.
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