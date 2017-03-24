Нового главу Уинского района выберут 24 мая
В Уинском районе объявлен конкурс по выборам главы муниципалитета. Как сообщается на сайте районной администрации, прием заявок от участников конкурса пройдет с 23 марта по 24 апреля, сам конкурс состоится 24 мая. Напомним, прежний глава района Александр Козюков, возглавлявший Уинский район с 2009 года, в конце февраля принял предложение врио губернатора края Максима Решетникова занять пост министра сельского хозяйства и продовольствия края. В настоящий момент обязанности главы района исполняет Алексей Зеленкин, ранее – замглавы района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом.
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