Нового главу Уинского района выберут 24 мая

В Уинском районе объявлен конкурс по выборам главы муниципалитета. Как сообщается на сайте районной администрации, прием заявок от участников конкурса пройдет с 23 марта по 24 апреля, сам конкурс состоится 24 мая. Напомним, прежний глава района Александр Козюков, возглавлявший Уинский район с 2009 года, в конце февраля принял предложение врио губернатора края Максима Решетникова занять пост министра сельского хозяйства и продовольствия края. В настоящий момент обязанности главы района исполняет Алексей Зеленкин, ранее – замглавы района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом.