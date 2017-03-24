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Чистота и порядок

уборка

В Перми начались весенние работы по приведению в порядок улиц города. Первоначально подрядчики приступили к помывке дорожных ограждений и урн после зимы в центре города. Также ведется помывка дорожных знаков. Пока в Перми стоит сухая и солнечная погода, всем подрядным организациям поставлена задача максимально привести в порядок городские территории. Первые работы проходят на центральных улицах – это Сибирская, Ленина и Комсомольский проспект. Ежедневно при уборке территории подрядная организация проводит очистку остановочных комплексов от объявлений и осуществляет их помывку, если это необходимо. По заказу Пермской дирекции дорожного движения подрядчики очищают от грязи и пыли дорожные знаки. Так, после зимы вымыты знаки по улицам Якутская, Спешилова, Карпинского и шоссе Космонавтов.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.03.2017 в 09:15 в рубрике - Новости радиоканалов

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