Синоптики страны отмечают профессиональный праздник
23 марта отмечается День работников гидрометеорологической службы России и Всемирный метеорологический день. Синоптики давняя профессия в России. Существует она с 1834 года. Именно тогда теплым апрельским днем император Николай первый написал указ о создании магнитно-метеорологической обсерватории. Начались исследования погодных условий.
На сегодняшний день метеослужба не стала менее важной, ведь именно от работников этой службы зависит, как вовремя люди получат предупреждение и защиту от стихийных бедствий.
По прогнозам специалистов, в Прикамье наконец-то пришла долгожданная весна. Днём установились постоянные плюсовые температуры, ночью - небольшой «минус». В целом же в этом месяце средние показатели температуры превышены на 2-3 градуса. Синоптики утверждают, что север Пермского края подвергнется переизбытку осадков, в то время как на юге будет их ощутимый дефицит.
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