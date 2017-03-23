В России стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ

В России стартует досрочный этап сдачи Единого госэкзамена. Как и основной период, который будет проходить с 29 мая по 1 июля, расписание ЕГЭ на 2017 год открывают два экзамена - по географии и информатике.

В феврале 2017 года исполнилось ровно десять лет с момента, когда ЕГЭ официально стал обязательной частью жизни всех российских школьников, абитуриентов и их родителей. В 2007 году президент Владимир Путин подписал закон «О ЕГЭ», который перевел экзамен из экспериментального режима в штатный во всех регионах страны.