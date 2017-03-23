У недобросовестного собственника изъяли 73 гектара земли

У недобросовестного собственника изъяты неиспользуемые земли сельхозназначения площадью 73 га, расположенного в Соликамском районе. С исковым заявлением в Соликамский городской суд обратился краевой Минсельхоз, который уполномочен вести учет в сфере оборота земель сельхозназначения. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме. В соответствии с действующим законодательством, в течение шести месяцев должны состояться публичные торги по продаже земельных участков. Начальная цена будет определена на основании отчета о рыночной стоимости.