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В Перми открылись бесплатные тренажерные залы

зал

В Орджоникидзевском районе Перми открылись бесплатные тренажерные залы. Они предназначены для занятий людей старшего поколения и детей-инвалидов. Залы оборудованы в общественных центрах «Молодежный» и «Кислотные дачи». Зал для детей располагается в общественном центре «Молодежный» (ул. Академика Веденеева, 26) и оснащен всем необходимым для занятий инвентарем.  Занятия по адаптивной физкультуре проводит президент Пермской региональной общественной организации молодых инвалидов «Берегиня» Светлана Бузанакова. Тренировки проходят два раза в неделю по вторникам и пятницам, ребята занимаются по полтора часа. Еще один тренажерный зал работает в общественном центре «Кислотные Дачи» (ул. Доватора, 1). Он появился в результате победы проекта ТОС «Кислотные Дачи» в XVIII конкурсе социально-значимых проектов «Город - это мы». Зал  для людей пенсионного возраста также  оснащен современными тренажерами. Занятия бесплатны, но посетители должны получить разрешение врача.

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 22.03.2017 в 17:09 в рубрике - Новости радиоканалов

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