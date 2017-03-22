В Перми открылись бесплатные тренажерные залы

В Орджоникидзевском районе Перми открылись бесплатные тренажерные залы. Они предназначены для занятий людей старшего поколения и детей-инвалидов. Залы оборудованы в общественных центрах «Молодежный» и «Кислотные дачи». Зал для детей располагается в общественном центре «Молодежный» (ул. Академика Веденеева, 26) и оснащен всем необходимым для занятий инвентарем. Занятия по адаптивной физкультуре проводит президент Пермской региональной общественной организации молодых инвалидов «Берегиня» Светлана Бузанакова. Тренировки проходят два раза в неделю по вторникам и пятницам, ребята занимаются по полтора часа. Еще один тренажерный зал работает в общественном центре «Кислотные Дачи» (ул. Доватора, 1). Он появился в результате победы проекта ТОС «Кислотные Дачи» в XVIII конкурсе социально-значимых проектов «Город - это мы». Зал для людей пенсионного возраста также оснащен современными тренажерами. Занятия бесплатны, но посетители должны получить разрешение врача.