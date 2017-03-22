Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости радиоканалов

← Самый большой в Перми детсад выкупят в муниципальную собственность

Знай наших!

Смотреть

Маяк

В гостях студии радио "Маяк" в прямом эфире передачи "Знай наших" были Татьяна Лодочникова, тренер - преподаватель по легкой атлетике краевого центра адаптивных видов спорта, и Липатникова Галина - мастер спорта, специализируется на метании ядра, многократная чемпионка и призёр российских и международных стартов.

Темой эфира стал спорт людей с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на сложный жизненный путь, они победили себя, через боль и все грани возможного прославляют наш Пермский край на международном уровне - наше восхищение и низкий поклон!

Метки: в Перми, Спорт, в Пермском крае, ВИДЕО из радиоэфира

Опубликовано: 22.03.2017 в 16:28 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

Самый большой в Перми детсад выкупят в муниципальную собственность

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Глава Пермского УФАС проведет личный прием граждан

Пермь может потерять орловских рысаков

Дело - труба: Пермяков заставляют снести свои дома

Лучшие школьники Перми войдут в «Золотой резерв»

Пермяков научат правильно обрезать деревья

Срочной замены карт не будет

На спортплощадках Перми начинаются бесплатные занятия

Пермяки делятся пасхальной радостью


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Самый большой в Перми детсад выкупят в муниципальную собственность

Обратите внимание

в Перми

Легендарному генералу посвящается

В Перми пройдет первенство по армейскому рукопашному бою. Турнир посвятили Герою Советского Союза генералу Василию Маргелову.
смотреть читать22.03.2017 в 16:35
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Знай наших!

В гостях студии радио Маяк Татьяна Лодочникова и Липатникова Галина. Темой эфира стал спорт для людей с ограниченными возможностями.
смотреть читать22.03.2017 в 16:28
Метки: в Перми, Спорт, в Пермском крае, ВИДЕО из радиоэфира

Самый большой в Перми детсад выкупят в муниципальную собственность

Вопрос с местами в детские сады в микрорайоне Пролетарский Дзержинского района очень актуален для жителей.
читать22.03.2017 в 16:17
Метки: в Перми, Власть, Образование

Пермяков приглашают на экскурсии по экологическим тропам

Пермские лесничие в честь Международного дня лесов приглашают школьников и взрослых на экскурсии по городским лесам.
смотреть читать22.03.2017 в 16:03
Метки: в Перми, Общество

Лимит льготных поездок будет увеличен

Комитет гордумы по экономическому развитию рассмотрел изменения в решение о льготах на проезд для студентов и пенсионеров.
смотреть читать22.03.2017 в 15:33
Метки: в Перми, Общество, Образование

в России

«Золотая» чусовлянка: Татьяна Иванова снова первая

Чусовлянка Татьяна Иванова завоевала второе золото на Чемпионате России по санному спорту.
смотреть читать22.03.2017 в 14:48
Метки: в России, Спорт, В мире

В Перми продавцы чудо-приборов обманули более тысячи пенсионеров

Злоумышленники, используя психологические методы убеждения, по завышенной цене продавали физиотерапевтические аппараты.
смотреть читать22.03.2017 в 10:55
Метки: в Перми, в России, Преступления, Происшествия, Здоровье

ФАС России начала проверку производителей битума

Цена на битум в этом году выросла уже на 50-70% в сравнении со среднероссийскими ценами в прошлом году.
читать21.03.2017 в 14:51
Метки: в Перми, в России, Общество

Эпидсезон заканчивается, но расслабляться не стоит

За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В, который вызывает тяжелые осложнения.
смотреть читать21.03.2017 в 14:45
Метки: в Перми, в России, Здоровье

Срочной замены карт не будет

В России начался официальный выпуск пенсионных карт Национальной платежной системы «Мир».
читать21.03.2017 в 12:26
Метки: в Перми, в России, Экономика, Власть
Лента новостей RSS каналы

Легендарному генералу посвящаетсяЛегендарному генералу посвящается

Знай наших!Знай наших!

Самый большой в Перми детсад выкупят в муниципальную собственностьСамый большой в Перми детсад выкупят в муниципальную собственность

Пермяков приглашают на экскурсии по экологическим тропамПермяков приглашают на экскурсии по экологическим тропам

Лимит льготных поездок будет увеличенЛимит льготных поездок будет увеличен

Украл грант - сел в тюрьмуУкрал грант - сел в тюрьму

В администрации губернатора ожидаются кадровые перестановкиВ администрации губернатора ожидаются кадровые перестановки

«Золотая» чусовлянка: Татьяна Иванова снова первая«Золотая» чусовлянка: Татьяна Иванова снова первая

Чердак Джека показал «Изнанку»Чердак Джека показал «Изнанку»

Ловись, рыбка, большая и маленькаяЛовись, рыбка, большая и маленькая

Пермское «Счастье» спасали китайские студентыПермское «Счастье» спасали китайские студенты

«Парма молодая» поддержит таланты«Парма молодая» поддержит таланты

Глава Пермского УФАС проведет личный прием гражданГлава Пермского УФАС проведет личный прием граждан

Пермь может потерять орловских рысаковПермь может потерять орловских рысаков

Дело - труба: Пермяков заставляют снести свои домаДело - труба: Пермяков заставляют снести свои дома

В Осе готовятся к приезду потомка Витуса БерингаВ Осе готовятся к приезду потомка Витуса Беринга

На дороге Кудымкар-Эрна в снежную ловушку попал лосьНа дороге Кудымкар-Эрна в снежную ловушку попал лось

В Перми продавцы чудо-приборов обманули более тысячи пенсионеровВ Перми продавцы чудо-приборов обманули более тысячи пенсионеров

Экспресс-профилактика: Пермские дороги ремонтируют литым асфальтомЭкспресс-профилактика: Пермские дороги ремонтируют литым асфальтом

Тюрьма со всеми удобствамиТюрьма со всеми удобствами

Быстро и красиво: Постоянные зубы за один деньБыстро и красиво: Постоянные зубы за один день

Газовый шантаж? В Перми многоквартирный дом оставили без газаГазовый шантаж? В Перми многоквартирный дом оставили без газа

Пермские кардиохирурги провели уникальную операциюПермские кардиохирурги провели уникальную операцию

Что построят в микрорайоне Ива-1?Что построят в микрорайоне Ива-1?

«ЭТМ»: В ногу со временем«ЭТМ»: В ногу со временем

  • T7 в соцсетях

  • Архив публикаций

    • ПнВтСрЧтПтСбВс
    • Поиск по сайту:

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

    •  

       

       

  • Партнеры

    •   

        

       

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru