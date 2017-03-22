В гостях студии радио "Маяк" в прямом эфире передачи "Знай наших" были Татьяна Лодочникова, тренер - преподаватель по легкой атлетике краевого центра адаптивных видов спорта, и Липатникова Галина - мастер спорта, специализируется на метании ядра, многократная чемпионка и призёр российских и международных стартов.

Темой эфира стал спорт людей с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на сложный жизненный путь, они победили себя, через боль и все грани возможного прославляют наш Пермский край на международном уровне - наше восхищение и низкий поклон!