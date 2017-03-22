Самый большой в Перми детсад выкупят в муниципальную собственность
На заседаниях комитетов по экономическому развитию и социальной политике Пермской городской Думы было рассмотрено предложение администрации Перми о выкупе нового детского сада на ул. Машинистов, 43а в муниципальную собственность. Вопрос с местами в детские сады в микрорайоне Пролетарский Дзержинского района очень актуален для жителей. Появление этого трехэтажного здания позволит решить вопрос с предоставлением детям мест в садик именно в этом районе и части Кировского. Здание уже введено в эксплуатацию, для него закуплено новое современное оборудование, остается лишь принять решение о его выкупе у строительной организации. Особенностью этого сада станет наличие лифта, подъемников, специализированного оборудования и помещений, что позволит посещать детский сад ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Здание станет самым большим детским садом в Перми, по проекту оно рассчитано на 360 ребят. Планируется, что называться новый детский сад будет называться «Конструктор успеха». Окончательное решение о приобретении здания детского сада на ул. Машинистов, 43а будет принято 28 марта на заседании Пермской городской Думы.
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