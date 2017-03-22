Ловись, рыбка, большая и маленькая
На реке Сылва в Насадском поселении прошло первенство Кунгура по подлёдному лову рыбы. Участие в нём приняли почти 50 рыбаков. В командном зачёте уже не первый год победу праздновала команда городской Думы, на втором месте Кунгурская продовольственная компания. На третьем – сборная Плеханово.
Среди женщин лучшей стала команда ассоциации предпринимателей. В личном зачёте тройка лучших рыбаков такова: Дмитрий Елтышев, Алексей Алексеев, Анатолий Орлов. Культурную программу с песнями, танцами и спортивными забавами подготовил клуб посёлка Дальний.
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