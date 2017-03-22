Глава Пермского УФАС проведет личный прием граждан
23 марта и. о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев проведет личный прием граждан. Регистрация на прием: по электронной почте pressto59@fas.gov.ru или по телефону: 23- 51- 036. Для получения максимально полного и качественного ответа на интересующие вас вопросы в обращении необходимо указать: ФИО , контактные данные (телефон, электронная почта), кратко суть обращения. Приём начнётся в 10 утра в приемной Президента в Пермском крае по адресу г. Пермь, ул. Советская, 64. Заявления принимаются 21 и 22 марта в течение дня.
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