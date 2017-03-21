Пермяков научат правильно обрезать деревья

В краевом центре пройдет практический семинар по грамотной обрезке деревьев. Для проведения обучения в Пермь приедут специалисты Московской школы ухода за деревьями НПСА «Здоровый Лес». Принять участие в семинаре могут как специалисты в области благоустройства, представители подрядных организаций, управляющий компаний, ТОСов, так и любой желающий. Семинар, посвященный вопросам обрезки древесно-кустарниковой растительности, пройдет 22-23 марта в Пермской сельхозакадемии, практические занятия пройдут на улицах Перми. Во время семинара будут проведены мастер-классы по инструментальному обследованию деревьев, обрезке лип и тополей. Практическая часть занятий состоится на перекрестке улиц Ленина и Толмачева. Семинар проводится в рамках проекта «Сохраним деревья на улицах» фонда «Обвинская роза» и организации «Добрый Дом», при поддержке городского управления внешнего благоустройства и ПАО «ЛУКОЙЛ». Участие в семинаре для всех бесплатное. Заявку на участие необходимо направить на электронную почту ltf@bk.ru По организационным вопросам можно обращаться по телефону: 212-74-68.