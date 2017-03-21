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← На спортплощадках Перми начинаются бесплатные занятия

Пермяков научат правильно обрезать деревья →

Срочной замены карт не будет

карта Мир

В России начался официальный выпуск пенсионных карт Национальной платежной системы «Мир». Те жители Прикамья, кто выходит на пенсию в этом году, и работники бюджетной сферы, которые будут приняты на работу в 2017-м, уже начнут получать карты «Мир» с 1 июля. Для всех остальных пенсионеров процесс замены карт будет проходить постепенно. Срочной замены карт не будет. Меняться они будут по мере истечения срока действия карт других платёжных систем. Добавим, что сегодня на территории Пермского края более 500 тысяч пенсионеров получают пенсии через кредитные организации. Это примерно 60% от всех получателей пенсий. Подробный комментарий о внедрении платёжной системы «Мир» Юрий Филимонов получил в беседе с

Метки: в Перми, в России, Экономика, Власть

Опубликовано: 21.03.2017 в 12:26 в рубрике - Новости радиоканалов

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← На спортплощадках Перми начинаются бесплатные занятия

Пермяков научат правильно обрезать деревья →

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