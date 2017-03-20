На спортплощадках Перми начинаются бесплатные занятия
В Индустриальном районе Перми начались бесплатные занятия на спортивных площадках. На территории района работают шесть спортивных площадок. С жителями занимаются опытные тренеры-инструкторы. Занятия включают в себя зарядку, футбол, упражнения с мячом, подвижные игры, прыжки со скакалкой, бег, упражнения на развитие ловкости и выносливости, скандинавскую ходьбу. Информацию о времени проведения можно узнать в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального района или по тел. 227 92 96. В прошлом году в районе около 2400 человек регулярно занимались физической культурой и спортом по месту жительства.
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