Пермяки делятся пасхальной радостью
В Дзержинском районе Перми на базе библиотеки № 35 стартовал VIII конкурс пасхальных рукоделий «Пасхальная радость». К участию приглашаются все желающие, возраст участников не ограничен. Конкурс проводится по трем номинациям: «Пасхальное яйцо», «Пасхальная открытка» и «Пасхальная композиция». В каждой номинации принимают участие две возрастные группы: до 13 лет включительно и от 14 лет. Прием работ на конкурс продлится по 10 апреля. Подведение итогов конкурса «Пасхальная радость» состоится 22 апреля в 12:00 на заключительном празднике. В каждой номинации и в каждой возрастной группе будут определены победители, которые получат дипломы и призы.
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