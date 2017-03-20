Пермяки делятся пасхальной радостью

В Дзержинском районе Перми на базе библиотеки № 35 стартовал VIII конкурс пасхальных рукоделий «Пасхальная радость». К участию приглашаются все желающие, возраст участников не ограничен. Конкурс проводится по трем номинациям: «Пасхальное яйцо», «Пасхальная открытка» и «Пасхальная композиция». В каждой номинации принимают участие две возрастные группы: до 13 лет включительно и от 14 лет. Прием работ на конкурс продлится по 10 апреля. Подведение итогов конкурса «Пасхальная радость» состоится 22 апреля в 12:00 на заключительном празднике. В каждой номинации и в каждой возрастной группе будут определены победители, которые получат дипломы и призы.