Край получит 112 млн. на жилье для ветеранов
Пермский край в этом году получит 112 млн рублей из федерального бюджета на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. По информации Минсоцразвития края, на сегодняшний день в улучшении жилищных условий в Прикамье нуждаются 69 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они будут обеспечены жильем. Краевые власти в полной мере выполняют взятые на себя социальные обязательства перед участниками войны – ветераны улучшают свои жилищные условия, получают компенсации по оплате взносов на капремонт и т.д. Общий объем средств регионального бюджета, направляемых на предоставление мер социальной поддержки граждан, в 2017 году составляет 5,7 млрд рублей.
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