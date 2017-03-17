Гепатит А: в период паводка опасность возрастает

Краевой Минздрав сформировал резерв вакцины для профилактики вирусного гепатита А. Как сообщил главный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков, вся закупленная вакцина будет применяться при экстренной иммунизации населения против гепатита А. Ранее Роспотребнадзор обнаружил в воде родника вблизи дома 37 по улице Водников антиген вируса. С начала года в Кировском районе, где находятся родники, зарегистрировано 9 случаев заболеваний гепатитом А, в целом за прошлый год количество заболеваний увеличилось в семь раз. Краевой минздрав напоминает, что опасность заражения гепатитом А особенно возрастает в период паводка, поэтому необходимо строго соблюдать правила личной гигиены.