Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю объявило о старте информационной кампании «Узнай о своих долгах». В течение всего года приставами Прикамья будут проводиться различные мероприятия, в рамках которых граждане смогут не только узнавать о новых методах работы по взысканию долгов, но и получать консультации у приставов на мобильных пунктах. Первые мероприятия уже прошли на дорогах края. Совместные рейды отдела судебных приставов и сотрудников госавтоинспекции позволяют обнаружить должников не только по штрафам за нарушение ПДД, но и по иным категориям дел.