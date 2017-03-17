«Городскую электричку» ждет перезагрузка

Врио губернатора Максим Решетников в ходе заседания правительства края дал поручение разработать новую концепцию «городской электрички». «Пригородное пассажирское сообщение является крайне актуальной темой для жителей края. Пассажиропоток по этому году ожидается в объеме 7,6 млн пассажиропоездок. В бюджете на то, чтобы дотировать транспортную работу перевозчиков, заложено 278 млн рублей. Тарифы в среднем проиндексированы на 4,7 %. Считаю, что ключевое решение в этой сфере – индексация поездок в электричках по территории города: до конца апреля цена на них снижена с 27 до 20 рублей», - отметил глава региона.

Как сообщил и.о. министра Николай Уханов, сегодня на территории Пермского края курсируют 114 пригородных пассажирских поездов. В целях развития маршрутной сети с 1 июня будет введена дополнительная пара пригородных поездов сообщением «Пермь – Кунгур –Пермь». Он отметил, что сейчас Минтранс совместно с городской администрацией работает над проектом «Городская электричка».