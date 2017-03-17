В МФЦ пройдут Дни открытых дверей

В течение марта в пермских МФЦ пройдут Дни открытых дверей. Сегодня в филиале «Свердловский-2» по адресу: ул.Бригадирская,8, состоится мероприятие, организованное краевым многофункциональным центром совместно с Минсоцразвития края. Представители ведомств расскажут о порядке оформления социальных пособий, выплат и льгот через центры «Мои документы», предоставят информацию о наборе необходимых документов, а также ответят на все интересующие посетителей вопросы. Отметим, в течение марта мероприятия с участием представителей Минсоцразвития пройдут на площадках всех многофункциональных центров г. Перми. Помимо этого, консультационные зоны будут организованы в филиалах, расположенных в Березниках, Губахе, Добрянке, Краснокамске, Соликамске, Чусовом и Чайковском.