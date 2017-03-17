В Перми взвоют сирены
С 10.00 до 12.00 пройдет кратковременная проверка работоспособности системы оповещения населения. Включение сирены состоится в соответствии с годовым графиком проверок технического состояния и работоспособности локальной системы оповещения «Пермский район гидротехнических сооружений и судоходства» филиала ФБУ «Администрация «Камводпуть». Жителям, услышавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться. Проверка системы оповещения носит учебный характер.
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