Работодатели накопили миллионные долги по зарплатам

Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае на начало марта составляет 11 миллионов рублей. По сравнению с прошлым месяцем сумма увеличилась почти на 13%. По данным Пермьстата, наибольший объем - 70%- просроченной задолженности по зарплате приходился на организации обрабатывающих производств. Долги перед работниками образовалась из-за отсутствия у предприятия собственных средств. Из расчета на одного сотрудника сумма долга сложилась в размере 15 тыс. рублей. В настоящее время просроченную задолженность по заработной плате имеют организации 5 муниципальных образований края. Наибольшая сумма «приходится» на Кунгур.