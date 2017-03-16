Работодатели накопили миллионные долги по зарплатам
Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае на начало марта составляет 11 миллионов рублей. По сравнению с прошлым месяцем сумма увеличилась почти на 13%. По данным Пермьстата, наибольший объем - 70%- просроченной задолженности по зарплате приходился на организации обрабатывающих производств. Долги перед работниками образовалась из-за отсутствия у предприятия собственных средств. Из расчета на одного сотрудника сумма долга сложилась в размере 15 тыс. рублей. В настоящее время просроченную задолженность по заработной плате имеют организации 5 муниципальных образований края. Наибольшая сумма «приходится» на Кунгур.
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