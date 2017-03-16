Службе экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России 80 лет

16 марта 80 лет со дня образования отмечает подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в системе МВД. Служба по борьбе с экономическими преступлениями прошла большой путь в истории своего развития и сменила несколько названий - промышленная милиция, БХСС, УБЭП, сейчас - УЭБиПК, но неизменными остались задачи по обеспечению экономической безопасности государства, защита экономических интересов граждан, противодействие коррупции. Работа проводится по нескольким направлениям: выявление налоговых преступлений, сохранность бюджетных денежных средств, лесопромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический, оборонно - промышленный комплекс и многое другое.