Грипп отступил

В Перми отменяются дополнительные противоэпидемические мероприятия. Соответствующее решение принял Роспотребнадзор. По данным ведомства, за последние две недели уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился до эпидемического порога. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае был зафиксирован в декабре прошлого года. По данным лабораторного мониторинга, причиной эпидемии стали вирусы гриппа А (H3N2) и В, а также вирусы негриппозной этиологии. Подробнее расскажет гость ГТРК "Пермь" -