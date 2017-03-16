Грипп отступил
В Перми отменяются дополнительные противоэпидемические мероприятия. Соответствующее решение принял Роспотребнадзор. По данным ведомства, за последние две недели уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился до эпидемического порога. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае был зафиксирован в декабре прошлого года. По данным лабораторного мониторинга, причиной эпидемии стали вирусы гриппа А (H3N2) и В, а также вирусы негриппозной этиологии. Подробнее расскажет гость ГТРК "Пермь" -
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Почему пермяки так говорят?
«Решетовские встречи»: заявки принимаются до 17 марта
Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика переживает кризис
Обращения граждан соберет мобильная приемная губернатора
В Лысьве просела крыша детского сада
Сердечно-сосудистые катастрофы: избежать, распознать и помочь
14 марта - День православной книги
Говорим «Пермь» - подразумеваем «баскетбол»
За растрату - штраф
В Перми проходят большие антитеррористические учения
Добавить комментарий: