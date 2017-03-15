Почему пермяки так говорят?

Почему пермяки говорят «Перьмь», а москвичи - «Перъм», что является языковой нормой и зачем нужна литературная речь. Об этом и другом расскажет завкафедрой сценической речи, вокала и пластики ПГИИК Ирина Максимова. Лекция «Почему мы так говорим: речевой портрет пермяка» состоится завтра, 15 марта, в библиотеке им. А. С. Пушкина. Все желающие смогут узнать об истории формирования и особенностях пермского говора. Как пояснили в библиотеке, пермский говор давно стал «визиткой» края. Пермякам присущ специфический выговор - закрытое произношение, воспринимаемое как «проглатывание» гласных звуков, особое «поющее» повышение тона в конце фраз. Однако транслировать речь на своем диалекте – значит всегда «производить впечатление» на жителей других регионов. Определенные ситуации требуют, чтобы общаться на правильном, литературном, понятном всем языке. Тогда неизбежно встает вопрос о выправлении говора, приближении его к языковой норме. Лекция пройдет в цикле лектория «Пермские встречи».