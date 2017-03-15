«Решетовские встречи»: заявки принимаются до 17 марта

В Березниках завершается приём заявок на очередной фестиваль-конкурс литературного творчества «Решетовские встречи». Семнадцатый форум памяти известного березниковского поэта Алексея Решетова будет посвящён его 80-летию. Примечательно, что мероприятие проходит и в юбилейный для Березников год его 75-летия. В рамках фестиваля проходит конкурс авторов в трёх номинациях «Поэзия» (стихотворение, поэма, «Проза» и «Литературное эссе о творчестве Решетова»). Конкурсанты разделены на 3 возрастные категории. Среди писателей, ранее принимавших участие в фестивале, можно назвать российского писателя Захара Прилепина, который посетил Березники два года назад и пообщался с начинающими и уже известными авторами. Заявки можно отправлять до 17 марта по электронному адресу: berezniki.reshetov@yandex.ru