Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика переживает кризис
Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика на сегодняшний день задолжала 18 млн. рублей. Несмотря на то, что задолженность по зарплате работникам Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики выплачивается почти ежедневно по мере поступления средств, общий долг предприятия перед коллективом составляет порядка 9 миллионов рублей. Почти столько задолжало производство городу за поставляемое тепло. В январе прошел ряд переговоров с руководством предприятия, на которых была достигнута договоренность о подаче на фабрику теплоресурсов при условии постепенного гашения задолженности, в том числе, перед работниками. Собственники предприятия рассчитывали на заемные ресурсы. На сегодня вопрос с кредитной организацией не решен. Глава Лысьвенского городского округа Виталий Шувалов поручил возобновить переговорный процесс с руководством предприятия: фабрика работает и производит продукцию, заказами она обеспечена, однако финансовая ситуация не улучшается.
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