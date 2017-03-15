Обращения граждан соберет мобильная приемная губернатора
«Мобильная приемная губернатора Пермского края» продолжает работу в целях повышения эффективности работы по восстановлению нарушенных прав граждан, совершенствования работы с обращениями граждан и общественных объединений, том числе юридических лиц, повышения уровня удовлетворенности населения результатами рассмотрения обращений, направленных на имя губернатора. Сегодня мобильная приемная направилась в Добрянский район. Кроме того, в мобильную приемную губернатора можно направить письменное обращение, а также обратиться за бесплатной юридической консультацией.
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