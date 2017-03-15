В Лысьве просела крыша детского сада
В Лысьве из-за значительного скопления снега просела крыша детского сада № 14. Внутренних повреждений здания нет, потолки второго этажа не деформированы. Ведутся работы по расчистке снега. 49 детей, которые посещают детский сад, распределены по дошкольным учреждениям города. Ведется проверка действий должностных лиц, ответственных за содержание здания, и установление причин, по которым снег не был своевременно убран.
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