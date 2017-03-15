Сердечно-сосудистые катастрофы: избежать, распознать и помочь

В Перми прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Ваше здоровье - будущее России». По статистике более чем у 50 процентов населения России общий уровень холестерина в крови выше нормы, при этом 80 процентов из них не знают об этом. Среди общей смертности в России сердечно- сосудистые заболевания составляют 57 процентов. Такого высокого уровня нет ни в одной развитой стране. Проект «Ваше здоровье - будущее России» был инициирован Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии при поддержке комитета Государственной думы по охране здоровья. В Перми он был поддержан краевым министерством здравоохранения и реализуется совместно с фармацевтическими компаниями.