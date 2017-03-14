14 марта - День православной книги

Сегодня День православной книги. Дата выбрана не случайно - 14 марта 1564 года вышла первая русская печатная книга "Апостол". Сразу два значимых и интересных события сегодня будут связаны с книгами. С 14 по 16 марта на Лондонской книжной ярмарке The London Book Fair 2017 откроется российский стенд, на котором будут экспонироваться более 450 наименований книг различных жанров. Многие из этих произведений были не только переведены на английский язык, но и вошли в топы бестселлеров. Россию будут представлять писатели Алексей Иванов, Алиса Ганиева, Марина Степнова, Вадим Левенталь. Алексей Иванов примет участие в официальном открытии российского стенда, представит фильм «Хребет России» и встретится с читателями. Мероприятия пройдут на русском языке с переводом на английский.