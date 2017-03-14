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← За растрату - штраф

Говорим «Пермь» - подразумеваем «баскетбол»

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 Александр Башминов

Баскетбол и Пермь - давно созвучные слова, ведь жители нашего города горячо  любят эту игру! Гостем студии стал Александр Башминов - Многократный чемпион России по баскетболу в составе команд Урал-Грейта и ЦСКА, мастер спорта. Сейчас Александр, Генеральный директор баскетбольного клуба "ПАРМА, продолжает жить баскетболом, но уже в другой роли. Вспомнить о прошлом, заглянуть в будущее и обсудить  детский спорт. Было интересно - окунуться в баскетбол с головой.

Метки: в Перми, Спорт, Общество, ВИДЕО из радиоэфира

Опубликовано: 14.03.2017 в 14:21 в рубрике - Новости радиоканалов

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