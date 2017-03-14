Говорим «Пермь» - подразумеваем «баскетбол»

Баскетбол и Пермь - давно созвучные слова, ведь жители нашего города горячо любят эту игру! Гостем студии стал Александр Башминов - Многократный чемпион России по баскетболу в составе команд Урал-Грейта и ЦСКА, мастер спорта. Сейчас Александр, Генеральный директор баскетбольного клуба "ПАРМА, продолжает жить баскетболом, но уже в другой роли. Вспомнить о прошлом, заглянуть в будущее и обсудить детский спорт. Было интересно - окунуться в баскетбол с головой.