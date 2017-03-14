За растрату - штраф

В Горнозаводском суде завершился процесс по уголовному делу в отношении 56-летнего бывшего директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Он признан виновным в совершении преступления, по статье растрата, хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что с июля по октябрь 2014 года он, действуя из корыстной заинтересованности в интересах своей супруги, являющейся учредителем одной из подрядных организаций, выполнявшей ремонтные работы здания дома культуры в городе Горнозаводск, от имени муниципального предприятия Горнозаводское «ПО ЖКХ» заключил сделки на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 860 тыс. руб. При этом никаких ремонтных работ в доме культуры не производилось. В то же время работники бухгалтерии «ПО ЖКХ» по указанию директора перечислили коммерческой организации денежные средства за товарно-материальные ценности в полном объеме. В результате чего, МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» был причинен крупный ущерб в сумме более 860 тыс. руб. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. руб.