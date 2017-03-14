В Перми проходят большие антитеррористические учения
Оперативным Штабом в Пермском крае сегодня утром проводятся командно-штабные учения на базе АО «Пермский мясокомбинат», в ходе которого будут отрабатываться мероприятия по пресечению террористических актов на объектах промышленности и ликвидации их последствий. В учении принимают участие сотрудники УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУФСИН, Росгвардии, ЦССИ ФСО и других профильных служб. В связи с проведением практической части учений сегодня с 9 часов утра до 13 часов возможно временное затруднение движения транспортных средств на территории Ленинского и Дзержинского районов Перми ввиду передвижения специальной техники и колонн подразделений. Убедительная просьба к жителям города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов движения.
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