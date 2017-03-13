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Пермский планетарий отметил профессиональный праздник

бинокуляр

12 марта - Международный день планетариев.  В пермском планетарии прошли четыре премьерные программы и несколько праздничных акций, приуроченных к профессиональному празднику планетариев мира. Всю неделю будут проходить викторины и программы для детей. Каждый день с 12 по 19 марта гостей приглашают посмотреть на Солнце через телескоп CORONADO и увидеть панорамный обзор Перми в бинокуляр. Работники обещают, что это можно будет сделать совершенно бесплатно, но при условии ясного неба.

Среди новых программ Планетария : «365 дней вокруг Солнца»  расскажет о движении Земли вокруг Солнца. «Энергия Вселенной» поведает зрителю об измерении вселенной, о новейших открытиях космоса. Программа «Изменение климата» расскажет о глобальном потеплении, а «Глубокий космос» (12+) познакомит пермяков с загадками и тайнами галактики. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.03.2017 в 09:37 в рубрике - Новости радиоканалов

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