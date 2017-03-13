Пермский планетарий отметил профессиональный праздник

12 марта - Международный день планетариев. В пермском планетарии прошли четыре премьерные программы и несколько праздничных акций, приуроченных к профессиональному празднику планетариев мира. Всю неделю будут проходить викторины и программы для детей. Каждый день с 12 по 19 марта гостей приглашают посмотреть на Солнце через телескоп CORONADO и увидеть панорамный обзор Перми в бинокуляр. Работники обещают, что это можно будет сделать совершенно бесплатно, но при условии ясного неба.

Среди новых программ Планетария : «365 дней вокруг Солнца» расскажет о движении Земли вокруг Солнца. «Энергия Вселенной» поведает зрителю об измерении вселенной, о новейших открытиях космоса. Программа «Изменение климата» расскажет о глобальном потеплении, а «Глубокий космос» (12+) познакомит пермяков с загадками и тайнами галактики.