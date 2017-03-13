Вакансии разбираются как горячие пирожки

В феврале центр занятости нашел работу для 1082 пермяков. Большинство горожан трудоустроились на постоянную работу, остальные – по программам временного трудоустройства. В банке вакансий – более 6 тысяч свободных рабочих мест из них 43% – по рабочим профессиям.Всего с начала 2017 года Центр занятости населения Перми трудоустроил 1732 человека. Служба занятости помогает таким категориям граждан, как подростки от 14 до 18 лет (в свободное от учебы время), выпускники учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущие работу впервые. Также соискателей отправляют на общественные работы. На профессиональное обучение направили 224 безработных человека, а также 60 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 19 пенсионеров.