Пермский институт культуры получил в дар библиотеку

Пермское отделение Союза театральных деятелей передало в дар Пермскому государственному институту культуры свою библиотеку. Это уникальное собрание включает в себя сотни книг по истории и теории театра, воспоминания великих режиссеров и актеров, драматические произведения. Здесь были и сейчас еще хранятся книги и периодических издания 1899, 1904, 1912 годов, а также 1924, 1938 годов, которых в ряде случаев нет ни в одной библиотеке Перми, включая «Горьковку». В частности, сохранился уникальный иконографический материал к постановкам Островского в Малом театре, Чехова в МХАТе и многие другие редкости, так необходимые театральным деятелям в советское время, когда ещё не было Интернета.