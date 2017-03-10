Сотрудники ГИБДД вышли на дороги с контрольной проверкой

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» провели проверку эксплуатационного состояния автодорог Полазна-Чусовой, Кунгур-Соликамск, Кунгур-Соликамск-Горнозаводск. Ранее госавтоинспекторами были выданы предписания дорожным организациям по устранению выявленных недостатков таких как, колейность, заниженные обочины, повреждение дорожных барьеров и недостатки зимнего содержания дороги. Сейчас, по окончанию сроков исполнения предписания, стражами порядка проводится контрольная проверка. За 2 месяца текущего года за неудовлетворительное зимнее содержание улично-дорожной сети выдано 215 предписаний подрядным организациям. Кроме того, сотрудниками полиции в ходе проверки возбуждено 5 административных дел по ст. «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».