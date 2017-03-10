← Пермяков приглашают на «Мусульманский мир»
Пермский госуниверситет получил грант
Пермский госуниверситет получил грант от Русского географического общества и Российского фонда фундаментальных исследований. Полномасштабное исследование рек и ручьев затронет различные районы Пермского края. Основная часть работ будет проведена в Кизеловском угольном бассейне, где ученые ПГНИУ в течение трех лет будут обобщать данные наблюдений за последние 20 лет. Для исследования специалисты будут использовать химические, гидрологические методы, а также результаты наблюдения из космоса, после чего эксперты получат карту водоемов, загрязненных серной кислотой и тяжелыми металлами, предельно допустимые концентрации которых многократно превышают норму. По словам заместителя директора Естественно-научного института ПГНИУ Николая Максимовича, данное исследование позволит сократить экологический урон территориям КУБа и соседним районам.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Пермяков приглашают на «Мусульманский мир»
Испания отменяется?
Пермь начинает подготовку к шествию «Бессмертного полка»
Чего хотят женщины
Женщины в спорте
Каждой птичке - по дому
В России начались съемки по книге «Тобол» Алексея Иванова
«Моя жизнь. Мои правила» - За рулем автоледи
60,90,120 поездок: в Перми могут ввести 3 вида льготных проездных
День Победы: нужны волонтёры
Добавить комментарий: