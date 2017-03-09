Пермяков приглашают на «Мусульманский мир»

На площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» состоялась торжественная церемония открытия VII межрегионального форума мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017».

В мероприятии приняли участие глава региона Максим Решетников, председатель Центрального Духовного управления мусульман России, Верховный муфтий России Шейх Уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, глава Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, а также представители краевых и городских властей. Глава Прикамья осмотрел экспозицию Форума, на которой муниципалитеты края представили стенды с презентациями социально-активной деятельности мусульманских общин в территориях региона. Развитие диалога на площадке форума с представителями других конфессий, органами власти и всеми, кто интересуется мусульманской культурой, - способствует достижению межрелигиозного и межнационального согласия и взаимопонимания, - отметил глава региона Максим Решетников.

В течение четырех дней на площадках 7 межрегионального форума «Мусульманский мир - 2017» будут работать ярмарки товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман, пройдет культурно-историческая экспозиция с участием Пермского краеведческого музея, Пермской государственной художественной галереи, музеев из территорий Пермского края. Фольклорные коллективы из Пермского края и соседних регионов представят гостям форума богатство песенно-танцевальной культуры мусульманских народов Урала и красоты национальных костюмов и украшений.