Испания отменяется?

Полетная программа из Перми в Испанию отменена. С сайта международного аэропорта «Пермь» исчезла информация о чартерных вылетах в Барселону (Испания), которые должна была выполнять компания Azur Air (оператор Anex Tour). В онлайн-кассах прямого вылета из Перми в Испанию в 2017 году тоже не значится. Ранее к вылетам по этому направлению также заявлялась авиакомпания Royal Flight, однако ее чартерная программа до сих пор не объявлена. В туристических компаниях подтвердили, что прямые рейсы в Испанию действительно отменены и туры по ним уже не продаются. Первый вылет Azur Air планировался 25 апреля, последний – 29 сентября, частота полетов – раз в 10 дней. Напомним, на летний сезон 2017 года в зарубежном сегменте из Перми уже поставлены чартеры в Турцию (Анталья, Даламан), Грецию (Салоники, Ираклион), Болгарию (Бургас), Черногорию (Подгорица) и Кипр (Ларнака).